Motsi Mabuse zeigt sich erstmals ohne Perücke

Im TV war sie noch nie mit ihrer natürlichen Haarpracht zu sehen. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse präsentiert sich stets mit Perücke in der Öffentlichkeit und liebt den großen Auftritt mit viel Make-up und sexy Kleidern.

Jetzt aber postete die ehemalige Profi-Tänzerin Bilder, auf denen sie ihren Afro zeigt - der ihr grandios steht - und auf den Glamour-Auftritt verzichtet. Motsi macht gerade Urlaub in Vietnam und gibt sich dort offenbar ganz locker.

Ihre Fans sind begeistert vom ungwohnt natürlichen Look des TV-Stars.

