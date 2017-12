Ein Jahr lang lebte Melania Trump mit dem schwedischen Model Victoria Silvstedt zusammen, als beide versuchten, im Modebiz zu reüssieren. Über diese Zeit hat Silvstedt nun in einem Interview erzählt.

Mitte der Neunzigerjahre wohnten beide in einer WG in Paris zusammen. Sie hatte nie Probleme mit dem slowenischen Model, auch wenn schnell klar wurde, dass Melania extrem zielstrebig ist.

"Es ist nicht einfach, wenn zwei Fremde aus zwei verschiedenen Ländern zusammenziehen. Wir haben uns wirklich sehr gut verstanden", erklärt Silvstedt gegenüber dem Magazin Women's Wear Daily.

"Wenn wir früher einmal gut gegessen haben, sind wir die Treppen unseres Hauses rauf und runter gerannt, um es alles wieder abzubauen", plaudert sie aus. Allerdings habe es in der Regel ohnehin nur kalorienarme Mahlzeiten wie Thunfisch-Salat gegeben.

Über die aktuelle US-First Lady meint die Schwedin: "Sie war total zielstrebig, ehrgeizig und willensstark, sehr Slowenisch und eine gute Person."

Nie ausgegangen - daher noch immer der Akzent

Aber Melania habe ihre Freizeit nicht genießen können und nicht gerne Partys besucht: "Sie ist nie ausgegangen und hat abgefeiert. Sie hat ihre Modelarbeit sehr ernst genommen. Sie war eine echte Kämpferin, gab niemals auf. Ich konnte es in ihren Augen sehen, dass sie es eines Tages schaffen wird."

Unter Menschen habe sich die heutige Frau Trump so gut wie nie gemischt, daher auch noch immer der starke slowenische Akzent, vermutet Silvstedt. "Sie ist eben nicht gerne unter die Leute gegangen."

Großes Vorbild Loren

Melanias großes Vorbild war übrigens immer Sophia Loren: "Einmal kam meine Mutter für eine Woche zu Besuch. Melania hat ihr gesagt, dass sie einmal so berühmt werden möchte wie Sophia Loren. Die Loren ist immer ihre Stilikone gewesen. Sie liebte ihren Look, ihre Schönheit und das Mysteriöse an ihr. Und wenn ich Melania jetzt im Weißen Hause sehe, dann denke ich 'wow' sie muss dank ihrer inneren Stärke gewusst haben, dass etwas Großes in ihrem Leben passieren wird."

1998 lernte Melania schließlich US-Immobilien-Tycoon Donald Trump kennen und heiratete ihn 2005. Er wurde 2016 Präsident der USA, Melania damit die First Lady.

