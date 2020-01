Mit Hillary Clinton hinter den Kulissen vom "Sundace Festival"

Clinton posierte geduldig für Fotos und versuchte sich im Small Talk, eine Kunst, in der ihr Ehemann Bill Clinton überlegen ist. An sein Charisma kommt sie nicht heran. Es war spürbar, dass sich viele gewünscht hatten, er hätte sie begleitet: „Er hatte Besseres zu tun“, sagte sie, „er ist mit den Enkeln in Upstate New York – an sich ja unsere Lieblingsbeschäftigung am Wochenende.“

Hillary verließ nach eineinhalb Stunden die Party und flog heim, um ihr Leben als Oma zu genießen. „ Hillary“, die Doku, wird ab Februar in den USA auf Hulu gestreamt.