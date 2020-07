Mit kugelrundem Bauch gesichtet: Agyness Deyn scheint schwanger zu sein

Es macht ganz den Eindruck, als würde das britische Model Agyness Deyn ihr zweites Kind erwarten.

Babygerüchte um Agyness Deyn

Im Dezember 2018 haben die 37-Jährige und ihr Mann, der Hedgefonds-Manager Joel McAndrew, ihr erstes Kind bekommen. Das Geschlecht des Babys hält das Paar übrigens weiterhin geheim.

Nun wirkt es so, als sei die Britin 19 Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes erneut schwanger. Paparazzi-Bilder zeigen Deyn mit einem auffälligen Bäuchlein am Strand in den Hamptons.