Drei Jahre lang war Michelle Williams und "Joker"-Star Heath Ledger ein Paar. Nur wenige Monate, nachdem sie sich in Freundschaft getrennt hatten, starb Ledger an einer Überdosis Schlafmittel. Gegenüber dem US-amerikanischen WSJ. Magazine sprach die 36-Jährige nun über ihre Gefühle für den verstorbenen Schauspieler.

So sehr trauerte Williams um Ledger

Als sie aus dem New Yorker Apartment auszuziehen sollte, in dem sie mit Ledger und ihrer gemeinsamen Tochter Matilda Rose gelebt hatte, marterte sich die Schauspielerin mit quälenden Gedanken: "Zu jener Zeit war ich untröstlich, weil ich mich fragte: 'Wie soll Heath uns nun finden?'"

"Hier haben wir gewohnt und er wird nicht wissen, wo wir sind. Heute kann ich nicht glauben, dass ich so gedacht habe", sagte die "Manchester by the Sea"-Darstellerin. "Vielleicht ist es das, was mich zum Weinen bringt: Dass ich traurig für die Person bin, die dachte, dass er uns nicht finden kann."

Foto: AP/Chris Pizzello

Seit Ledgers tragischem Tod im Jahr 2008 hat es bei Williams in der Liebe nicht mehr so recht klappen wollen. An Romantik glaube sie heute nicht mehr.

"Wenn du seit 11 Jahren ein Kind hast und dies alleine geschafft hast, dann hast du keine romantischen Ideale, denn du hast die ganz praktische Erfahrung, dass du alleine klarkommst", erzählte sie.

Williams weiter: "Die romantische Idee, die für dich richtige Person zu treffen und eine Bilderbuch-Familie zu haben, die wie die Idealvorstellung ist, mit der du aufgewachsen bist – das gibt es für mich nicht wirklich.“