Michael Jacksons Kids in Wahrheit pleite?

Ein Insider verriet der Sun: "Auf dem Papier sind die Kinder dank dieser massiven Summen Milliardäre. Doch in Wahrheit werden sie davon kaum was sehen, wenn sie diesen Steuerbescheid bezahlen müssen. Das Finanzamt will fast 500 Millionen Euro, mit noch einigen Gebühren für spätere Zahlungen."