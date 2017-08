Wenn das kein Lebenszeichen ist! Zur Premiere der 12. Staffel von "America’s Got Talent" erschien Jurorin Mel B. (42) sexy wie nie. Vielleicht ein Signal, dass sich das Ex-Spice-Girl auch während der Scheidung von Stephen Belafonte (42) nicht verstecken will.

Mel B völlig neben der Spur

Der heiße Catsuit stammt übrigens von Promi-Designer Rocky Gathercole (50), der auch Stars wie Gwen Stefani (47) oder Sia (41) eingekleidet hat. Der Werdegang des philippinischen Designers ist beachtlich. Mit 14 noch obdachlos auf den Straßen Manilas unterwegs, ist er heute ein Avantgarde-Star.

So auffällig wie ihr Kostüm war übrigens auch Mel Bs Verhalten an dem Abend: Die Sängerin wirkte völlig neben der Spur. Mel B zeigte sich auf dem Red Carpet extrem aufgredreht und schnitt in einer Tour Grimassen, womit sie sich zum Thema des Abends machte. Unter den anwesenden Gästen wurde nämlich getuschelt, dass der Sängerin die nervenaufreibende Trennung von Belafonte inzwischen doch etwas zu viel wird...

