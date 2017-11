Mel B: Ist sie selbst am Scheitern ihrer Ehen schuld?

Der Exmann von Mel B, Jimmy Gulzar, macht die Sängerin selbst für das Scheitern ihrer letzten Beziehungen verantwortlich. Das ehemalige Spice Girl steckt gerade in einer erbitterten Scheidungsschlacht mit ihrem Noch-Ehemann Stephen Belafonte.

Nun hat sich Gulzar zum aktuellen Rosenkrieg geäußert, der gemeinsam mit Mel B die Tochter Phoenix (18) hat - und er fand keine netten Worte über die 42-Jährige.

"Denkt sie wirklich, dass all diese Männer falsch sind und sie ist es nicht? Wir reden über eine Frau, die drei Kinder von drei verschiedenen Männern hat", erklärt der Tänzer.

Foto: photopress.at

Aus der Beziehung mit Eddie Murphy hat Melanie Brown die Tochter Angel (10), während sie sich mit Belafonte gerade um das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison (5) streitet. Laut dem ehemaligen dänischen Tänzer habe es in seiner Ehe mit der Musikerin damals ganz anders ausgesehen als es von außen vermutet wurde.

"Mir wurde nachgesagt, dass ich der schlechte Kerl bin - Jimmy mit der goldenen Kreditkarte, der sie nicht zufrieden stellen konnte. Es war schrecklich, die Macht der Prominenz."

Die beiden waren von 1998 bis 2000 verheiratet.

Mel B will nun keinen Unterhalt an ihren zweiten Ex Belafonte zahlen und erklärte, dass sie quasi bankrott ist. Das Gericht sah das aber anders:

