Meghan und Harry: Erste Worte nach Rauswurf aus Frogmore Cottage

Prinz Harry und Meghan Markle müssen in neuen Zuhause in England finden – falls sie sich jemals für eine Rückkehr entscheiden sollten.

Vertreter des Herzogs und der Herzogin von Sussex bestätigten, dass König Charles III das Paar aufgefordert hat, ihren britischen Wohnsitz, Frogmore Cottage, zu verlassen.



"Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihren Wohnsitz in Frogmore Cottage zu räumen", teilten Sprecher des Ehepaares am Mittwoch mit, nachdem Charles' Entscheidung bekannt geworden war.



Während den Sussexes bereits im Jänner - nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren "Reserve" (Origignaltitel: "Spare"), in denen der Herzog neue Anschuldigungen gegen seine Familie und die "Firma" ehebt - ein Räumungsbefehl überbracht worden sein soll, heißt es Berichten zufolge, dass künftig Prinz Andrew Frogmore Cottage beziehen soll. Zusammen mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson wohnt dieser derzeit noch in der wesentlich geräumigeren Royal Lodge auf dem königlichen Gelände in Windsor.