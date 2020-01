Medienbericht: Trennung bei Manuel Neuer?

Sportlich läuft es Manuel Neuer in letzter Zeit gut: In der Rückrunde der deutschen Bundesliga erkämpfte sich der gefeierte Torhüter just den zweiten Tabellenplatz mit dem FC Bayern München. Privat soll es indes gehörig kriseln, wie die Bild Zeitung herausgefunden haben will.

Demnach würden der 33-Jährige und Ehefrau Nina Neuer bereits seit Längerem nicht mehr zusammenleben. Auf Anfrage der Zeitung wollte sich Neuer allerdings nicht näher dazu äußern. "Ich habe Verständnis, dass Sie die Frage stellen müssen. Aber das ist privat. Bitte haben Sie Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern möchte", entgegnete er stattdessen.

Anlass zur Spekulation um das Ehe-Aus gibt wohl weiters, dass er im Bayern-Trainingslager in Doha ( Qatar) keinen Ring mehr getragen haben soll. Auch auf Social Media wurde es zuletzt ruhiger um ihn und Nina.