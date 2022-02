Masseurin packt über Prinz Andrew aus: "Grausigste Kunde, den ich je hatte"

"Ich habe viele prominente Kunden, die ich zu Hause besucht habe", erzählt Gruenbaum in dem Interview mit der Sun. Doch Prinz Andrew sei von allen der wiederlichtse gewesen. "Andrew hingegen war eine totale Anomalie", so die Ex-Masseurin von Prinz Charles jüngerem Bruder. "Von Anfang an war er ein sexueller Plagegeist".

Gruenbaum behauptet, von Andrew angewiesen worden zu sein, ihn in seinem Schlafzimmer zu behandeln. Ungewöhnlich sei unter anderem gewesen, dass Andrew darauf bestanden haben soll, bei den Massage-Einheiten bis auf ein Handtuch um die Hüften, komplett nackt zu sein. Sie habe immer weggesehen, als sich der Prinz auf die Liege legte, da seine Scham nur mit dem Tuch bedeckt gewesen sei.