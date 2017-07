Österreichs ehemalige Ski-Stars Marlies und Benjamin Raich sind erneut Eltern geworden. "Wir sind zu viert", teilten sie am Dienstagnachmittag auf ihren Facebook-Seiten mit, dass Jakob am Montag das Licht der Welt erblickte. Für das Ehepaar Raich, das im Tiroler Pitztal lebt, ist es bereits der zweite Sohn nach Josef, der am 20. Oktober 2015 geboren wurde.

Missing his big brother a lot, but this snuggles are sooo good ???????????? #littleraichs #purelove❤️ [email protected] Ein Beitrag geteilt von Marlies Raich (@marlies_raich) am 18. Jul 2017 um 23:35 Uhr

Der Doppel-Olympiasieger, dreifache Weltmeister und ehemalige Gesamt-Weltcupsieger Benni Raich (39) war im September 2015 und damit rund ein Jahr nach seiner Frau (36), die unter ihrem Mädchennamen Schild vier Olympia- und sieben WM-Medaillen geholt hatte, vom aktiven Skisport zurückgetreten. Seit 25. April 2015 sind die beiden ÖSV-Legenden verheiratet.