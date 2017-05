Foto: Dumont Verlag Eines der letzten Bücher, das ich gelesen habe, heißt „Und morgen seid ihr tot“ von Daniela Widmer & David Och. Daniela habe ich sogar mal persönlich in einer Sendung mit Frank Elstner kennengelernt, wo wir beide als Talkgäste waren. Das Pärchen ist 2011 bei einer Reise mit dem Wohnmobil auf dem Weg von Indien zurück in die Schweiz von Taliban entführt und über acht Monate als Geiseln gehalten worden, bis ihm die Flucht gelungen ist. Ein unwahrscheinlich fesselndes Buch, das zeigt, was Menschen in Notsituationen noch immer zu leisten fähig sind. Ich kann es wärmstens empfehlen.

* Der deutsche Musicaldarsteller ist als Emanuel Schikaneder zu sehen: Raimund Theater, bis 21. Juni, Karten 01/588 85, www.mark-seibert.com

www.facebook.com/Mark-Seibert

Instagram @markseibert

Youtube @markseibert

www.musicalvienna.at