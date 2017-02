Die Gästeliste bei dieser High-Society-Hochzeit kann sich sehen lassen: Am Wochenende gaben Marianna Goulandri, die Enkelin des griechischen Handels- und Öl-Magnaten Vardis Vardinogiannis, und Filippos Lemos sich das Jawort.

Britischen Medien zufolge waren nicht nur viele hochkarätige Persönlichkeiten aus der Londoner Society-Szene bei der griechischen Hochzeit anwesend. Auch zahlreiche Vertreter der europäischen Adelshäuser waren für die Hochzeitsparty nach Großbritannien gereist.

Königliche Gästeliste

In der orthodoxen Kathedrale St. Sophia in der Nähe des Hyde Parks in London fand die Trauung von Goulandri und Lemos statt.

Congratulations to the most beautiful couple #FilipposandMarianna ???? Beautiful #wedding ????????#greekorthodoxchurch ⛪️???????? #London #UK???????? Λονδίνο, 4/2/2017 Ein von Manousos Manousakas (@manousosmanousakas) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 4:13 Uhr

Bei der Zeremonie anwesend waren unter anderem Königin Maxima der Niederlande und ihr Mann, König Willem Alexander (im Bild hinter dem Brautpaar). Ihre Töchter, Prinzessin Alexia und Arianna, fungierten als Blumenmädchen (im Bild vorne, rechts).

Family! Congratulations to the new Mr and Mrs Lemos ????????✨ #filipposandmarianna Ein von Lily Fortescue (@lilfortescue) gepostetes Foto am 4. Feb 2017 um 5:15 Uhr

In der ersten Reihe in der Kirche saßen die ehemalige iranische Kaiserin Farah Diba und Königin Sofia von Spanien.

Auch Königin Anne-Marie und König Constantin von Griechenland waren mit von der Partie. Ebenso wie Prinz Nikolaos, der für das Brautpaar Blumen streute, und seine schöne Frau Tatiana, die auf Instagram fleißig Fotos von der Hochzeitssause postete.

Celebrating love! #filipposandmarianna #truehappiness #beautifulgreekwedding #greekweddings #love #friends #family Ein von Tatiana Blatnik (@tatianablatnik) gepostetes Foto am 5. Feb 2017 um 4:17 Uhr

Unter anderem ein Bild (oben, links) mit Kronprinz Pavlos. Dieser war zusammen mit seiner Frau Marie-Chantal von Griechenland, Tochter Maria Olympia und Sohn Aristidis für die exklusive Veranstaltung extra aus New York angereist.

Auch Prinz Michael von Griechenland, Kronprinzessin Katherine und Kronprinz Alexander von Jugoslawien mischten sich unter das Party-Volk. Ebenso wie Prinz Williams Cousine, Prinzessin Beatrice von York.

Marianna Goulandri trat in einem Brautkleid mit Schleier vor den Traualtar.

#filipposandmarianna Ein von Pavlos Crown Prince (@pavlosgr1) gepostetes Foto am 5. Feb 2017 um 17:30 Uhr

Für die anschließende Party schlüpfte sie in einen figurbetonten Einteiler.

Mr and Mrs Lemos #theywin #soulmates #life ???????????????? #filipposandmarianna #thisneedstobeblownuptoAAAA2 Ein von Lily Fortescue (@lilfortescue) gepostetes Foto am 3. Feb 2017 um 17:22 Uhr

Gleich neun Brautjungfern standen der Braut an ihrem großen Tag zur Seite.

VS eat yo heart out - the #bridesmaids line up ???? Marianna thank you for choosing us to be by your side (for life) ???? #filipposandmarianna Ein von Lily Fortescue (@lilfortescue) gepostetes Foto am 6. Feb 2017 um 5:23 Uhr

Marianna Goulandri stammt aus wohlhabenden Verhältnissen: Ihre Mutter ist UNESCO-Botschafterin Marianna Vardinoyannis, ihr Vater Vardis Vardinogiannis, der aus einer griechischen Reedereifamilie stammt, scheffelte als Manager und Unternehmer Millionen.

Weitere Fotos:

Carbs and Valentino #MrandMrsLemos Ein von Lily Fortescue (@lilfortescue) gepostetes Foto am 4. Feb 2017 um 5:54 Uhr

Yes what a fantastic night! @bea2502 @carosieber ❤ #filipposandmarianna Ein von Marie-Chantal Of Greece (@mariechantal22) gepostetes Foto am 5. Feb 2017 um 11:33 Uhr