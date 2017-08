Ausgerechnet Superdiva Mariah Carey überrascht jetzt mit einem unerwarteten Geständnis: Die Musikerin, die für ihre Allüren bekannt ist, leidet unter ihrem "niedrigen Selbstwertgefühl", wie sie nun selbst verriet.

"Mein Selbstwertgefühl war noch nie das Beste"

Sie gilt als eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Musikgeschichte und gibt sich – zumindest was ihren extravaganten Modegeschmack anbelangt – äußerst selbstbewusst. Dennoch plagen die Tochter eines afro-venezolanischen Technikers und einer irischen Opernsängerin oft Unsicherheiten.

"Ich fühle mich einfach wie jeder andere normale Mensch und finde, dass ich genau denselben Respekt wie alle anderen verdient habe. Mein Selbstwertgefühl war noch nie das Beste, aber das sehen die Menschen nicht", erzählte Carey der New York Post.

Schon als Kind habe sie unter ihrer Unsicherheit gelitten: "Ich bin einfach anders aufgewachsen als viele andere. Als Mädchen, deren Eltern aus verschiedenen Kulturen stammen, wusste ich nie, ob ich reinpasse. Deshalb wurde die Musik auch ein solch großer Teil meines Lebens, weil sie mir dabei half, mit diesen Problemen klarzukommen."

Die Aufrichtigkeit der Menschen in ihrem Umfeld hinterfrage sie oft: "Ich frage mich manchmal, ob sie es wirklich so meinen. Und so geht es mir mit allen Personen. Nicht nur mit drei Leuten. Mit allen."

Trotz ihres enormen Erfolges vergisst die 47-Jährige, die in den 90ern mit Hits wie "Without You" und "All I Want For Christmas" für Furore sorgte, ihre schwierigen Anfänge im Musikbiz nicht: "Es war nicht leicht, einen Plattenvertrag zu bekommen. Ich habe auf dem Fußboden des Studios geschlafen, weil ich die ganze Nacht aufgenommen habe. Ich hatte kaum was zu essen und habe immer Nudeln mit 'Newman's Own'-Sauce gegessen. Das wurde dann mit meinen Freunden für die ganze Woche eingeteilt. Aus Mitleid gab mir der Typ im Laden meistens sogar Eistee und Bagel umsonst."