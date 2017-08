Madonna zeigt sich innig mit Familie in Italien

Eine wilde "Gypsy"-Party hat Madonna zu ihrem 59. Geburtstag in Italien auf einem Gutshof in Savelletri di Fasano veranstaltet. Neben ihren Lieblingsstylisten und guten Freund Mert Alas, kamen alle sechs Kinder mit zur Sause der Queen of Pop.

Stolz zeigte sie das Bild ihrer Sippe auf Instagram - bislang hatte sich Madonna noch nicht mit all ihren leiblichen Kids und Adoptivkindern präsentiert. Auf dem Bild sind Lourdes (20), Rocco (17), David (12), Mercy (11) und die kleinen Zwillinge Esther und Stelle zu sehen.

Birthday ????????????????????♥️ Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Aug 2017 um 19:20 Uhr

Best ................???????????? Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) am 18. Aug 2017 um 18:17 Uhr

Nach der Party ging es nun mit den vier jüngsten Kids weiter nach Lecce, wo die Sängerin Arm in Arm mit Sohn David und den Zwillingen Sightseeing unter Blitzlichtgewitter machte.

Foto: photopress.at Foto: photopress.at

