Pop-Diva Madonna hat einen Adoptionsantrag für zwei weitere Kinder aus dem südostafrikanischen Malawi gestellt. Ein Gericht prüfe nun den Antrag, sagte ein Gerichtssprecher in Lilongwe am Mittwoch.

Foto: pps.at

Madonna hat bereits vier Kinder, zwei davon hatte sie vor einigen Jahren in Malawi adoptiert. 2008 holte sie Adoptivsohn David Banda zu sich. Im Jahr darauf adoptierte sie Mercy James. Bereits im Jahr 2006 hatte der Popstar die Charity-Organisation "Raising Malawi", die sich für Waisenkinder in dem südafrikanischen Land einsetzt, ins Leben gerufen.

Aus dem Archiv:

Die Adoptivkinder der Stars