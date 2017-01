Machospruch: Armin Assinger muss zum Genderseminar

Während der Übertragung der Abfahrt der Herren in Kitzbühel am Samstag hat Armin Assinger mit einem Machospruch für Aufregung gesagt (der KURIER berichtete). Dieser wird für ihn nicht ohne Konsequenzen bleiben, wie der ORF dem Standard nach einen Bericht von TV Media bestätigt. In diesem heißt es, dass Assinger nun zu einem Genderseminar geschickt werde.

Assinger hatte mit einem sarkastischen Unterton "Ja, schick sie nur alle rauf, die da fahren wollen" auf die Frage von Kommentator Oliver Polzer, ob die Streif-Abfahrt auch etwas für Frauen wäre, geantwortet. Kurz gab er selbst zu: "Ja, das ist jetzt vielleicht chauvinistisch", um später weiter nachzulegen, dass die Damen "bei Neuschnee vielleicht", fahren könnten.

Hans Peter Trost, ORF-Fernsehsportchef, sagte zum Standard, "dass alle unsere Sportkommentatoren und Co-Kommentatoren ein Genderseminar besuchen oder bereits besucht haben." Das sei Teil der Qualitätssicherung.