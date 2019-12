Lizzo feiert ihren nackten Körper und die Fans feiern sie

Die US-Sängerin Lizzo (31) geht mit den meisten Gewinnchancen in die nächste Grammy-Verleihung am 27. Jänner 2020. Lizzo ist acht Mal nominiert, unter anderem in den Kategorien "Aufnahme des Jahres", "Album des Jahres" und "Beste neue Künstlerin". Sie ist aktuell eine der erfolgreichsten Popsängerinnen - und gilt als Stilikone. Nicht nur für ihre Musik wird die 31-Jährige gefeiert, sondern untrennbar auch für ihre Einstellung und Botschaft.