Linda Evangelista: "Filter und Retusche sind der Teufel"

Model Linda Evangelista stört sich stark an der heute gängigen Bildbearbeitung nach Fotoshootings. "Ich denke, die Nachbearbeitung ist der Teufel. Ich denke, Filter und Retusche sind der Teufel", erklärte die 58-Jährige, die in den 1980er- und 1990er-Jahren zu den erfolgreichsten Topmodels der Welt zählte, in der Talkshow "The View".