Liebes-Aus? Cathy Himmels nimmt zu Trennungsgerüchten Stellung

"Selbst wenn es immer mal wieder schwierig ist, arbeiten wir an uns. Es ist eben so wie bei jedem anderen normalen Ehepaar auch. Wir haben Ups and Downs", sagt die 32-Jährige, die seit 2015 mit Mats Hummels verheiratet ist. Am 11. Januar 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt.

Und dieser habe für sie und ihren Mann oberste Priorität, betont Cathy: "An erster Stelle steht für uns immer das Glück unseres Kindes. Wir halten als Familie immer zusammen."

Auf Instagram wandte sich die Influencerin mit einer ähnlichen Message an ihre Fans. "Als Familie hält man immer zusammen. Ob Höhen oder Tiefen. An erster Stelle steht immer unser Ludwig. Wenn er so selig auf mir einschläft, dann weiß ich, dass es ihm gut geht", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie beim Kuscheln mit ihrem Sohn zu sehen ist.