Leonardo DiCaprio: Ist er ernsthaft krank?

Neue Fotos von Leonardo DiCaprio sorgen für Spekulationen um eine mögliche Erkrankung des Schauspielers. Der Oscarpreisträger wurde vergangenen Samstag in Manhattans East Village mit einem kreisrunden Gerät in Herznähe gesichtet, das sich unter seinem T-Shirt abzeichnete.

Wie unter anderem TMZ berichtet, könnte es sich dabei um einen Herzmonitor handeln. Das mobile EKG wird vor allem bei Patienten mit Herzrhythmusstörungen eingesetzt. Der Monitor bewacht die Herzaktivität und gibt dem behandelnden Arzt Aufschluss über die kardiologische Gesundheit des Patienten.

Leonardo DiCaprio was spotted wearing a heart monitor while he was out with friends in NYC. https://t.co/wZd6uykxir pic.twitter.com/XHcAmBg5lC