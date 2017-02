Lena Meyer-Landrut wird laut Bild mit intimen Nacktfotos erpresst. Einige private Aufnahmen kursieren bereits im Internet. Nun fordert der unbekannte Täter angeblich eine hohe Geldsumme, sonst würde er weitere Fotos und Videos von Lena ins Netz stellen.

Erpressungs-Skandal um Landrut

"Es handelt sich um eine strikt unter Verschluss bewahrte Kollektion von Lena Meyer-Landruts privaten Speichermedien, welche an ihrer Einzigartigkeit nicht zu übertreffen sind", schreibt der Täter in einem Internetforum.

"Lasset die Spiele beginnen", so der Uploader der Fotos weiter.

Laut Bild handelt es sich um private Aufnahmen, die Meyer-Landrut für ihren Freund Maximilian gemacht haben soll und die sich auf seinem Laptop befunden haben.

Foto: AP/Britta Pedersen

Vor zwei Jahren soll in das Auto von Lenas Freund eingebrochen und der Laptop mit den pikanten Schnappschüssen gestohlen worden sein.

Lena Meyer-Landrut hat laut Bild-Informationen ihre Anwälte eingeschaltet. Sie selbst hat sich zu dem Nacktfoto-Skandal aber noch nicht geäußert.

Erst kürzlich hatte sich die 25-Jährige gegenüber der Zeitschrift Grazia zu ihrer Beziehung bekannt und verlautbart, dass sie offener mit ihrer Liebe umgehen will: "Das Versteckspiel ist mir zu anstrengend geworden. Es hieß immer bei uns: 'Das können wir nicht machen. Das ist schwierig.' So was macht auf Dauer keinen Spaß. Ich will mir keinen Kopf mehr darum machen."