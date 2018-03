Sie schlägt zurück: Sängerin und Instagram-Star Lena Meyer-Landrut lässt sich die Kritik an ihrem freizügigen Berlinale-Auftritt nicht gefallen. Die Song-Contest-Gewinnerin war zur Filmgala mit einer tief ausgeschnittenen Robe von Michael Sontag erschienen und zog damit alle Blicke auf sich, die sie sichtlich genoss.

Während sie Lob von ihren Instagram-Fans für ihr Outfit bekam, hatte Journalistin Sabine Oelmann an ihrem Kleid und ihrem groß inszenierten Auftritt etwas auszusetzen. Auf ntv.de schrieb sie Lena einen offenen Brief, in dem sie bemängelte, dass die 26-Jährige zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe.

"Die Hauptfrauen des Abends sind eigentlich Marie Bäumer und Emily Atef, die Hauptdarstellerin und die Regisseurin, und auf ihnen sollte das Hauptaugenmerk daher logischerweise liegen. Wie bei einer Hochzeit, da stiehlt man der Braut auch nicht die Show", so Oelmann.

Obwohl sie betonte, keinen persönlichen Groll gegenüber Lena zu hegen, finde sie ihr Verhalten ziemlich "ignorant": "Auch ein bisschen respektlos. Denn auch, wenn die anderen Damen bei Weitem nicht mit einem methusalemschen Alter gesegnet sind, so haben sie dir doch einige Jahre voraus. Und stellen sich zum Glück nicht halbnackt auf den roten Teppich bei minus zwei Grad Celsius. Sie sind in schwarzen Kleidern gekommen, vielleicht, um Solidarität zu '#MeToo' zu bekunden?"

In Hinblick auf die zierliche Figur der Künstlerin fügte sie hinzu, dem Star sei "doch mal ganz allgemein ein gesegneterer Appetit" zu wünschen.

Lena lässt sich Kritik nicht gefallen

Lena Meyer-Landrut kontert jetzt und findet Oelmanns Worte total unangebracht. "In den heutigen Zeiten von Bodyshaming vs. girlpower ist dieser Artikel (auch noch von einer Frau geschrieben) lächerlich und alles andere als feministisch", stellt sie auf Facebook klar. "Eine derartige Überreaktion über etwas, was ich sage oder tue - einen Meinungsstreit über dumme harmlose Dinge wie etwa, was ich anziehe, zu kreieren, bringt uns wirklich nicht weiter nach vorne."

Für die Zukunft fordert Lena daher: "Lasst uns doch lieber über wichtige und echte Probleme sprechen und diskutieren."

Über welche Probleme Lena sprechen will, ließ sie allerdings offen. Auf Instagram präsentiert Meyer-Landrut jedenfalls tatsächlich vor allem neue Kleidung und Make-up für ihre Follower.