Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein

Bereits seit mehreren Monaten sollen der deutsche Sänger Mark Forster und die ehemalige Songcontest-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut ein Paar sein. So will das deutsche Magazin Bunte wissen, dass beide erst kürzlich während eines gemeinsamen Urlaubs über Silvester am Tegernsee innig vetraut gesichtet wurden. Wie Welt unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, sollen beide "mindestens seit Oktober" vergangenen Jahres verliebt sein. Als schlussendlich beide Single waren, soll es dann endgültig gefunkt haben.