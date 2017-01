Die Österreicher geben heuer bei der Fashion Week in Berlin wieder kräftig Gas und sorgen mit ihren Entwürfen für viel Gesprächsstoff: Lena Hoschek begeisterte bereits am Dienstag mit ihrer neuen "Dollhouse"-Kollektion das Publikum. Dabei wirkte die Grazer Designerin in ihrem Signature-Fifties-Kleid in Knallgelb und mit Mickey, Donald und Daisy bedruckt besonders glücklich.

Lena Hoschek: Schon im 4. Monat

Anlass dafür ist nicht nur die erfolgreiche Schau, bei der Ex-Miss-Austria Patricia Kaiser, Mirja du Mont und Maren Gilzer in der Front Row saßen, sondern auch ein süßes Geständnis: Die 35-jährige Modeschöpferin ist im vierten Monat schwanger. "Mein Mann Mario und ich sind total happy! Ich habe keine Lust zu essen, weil alles so anders schmeckt. Dafür habe ich eine Obstsucht entwickelt. Ich esse nur noch Ananas und trinke Orangensaft.", sagt sie zur Bild. Das Baby kommt im Juli.

Foto: AP/Markus Schreiber

Austro-Designer Nhut La Hong feierte im In-Club "Felix", nachdem er dort seine aktuelle Kollektion präsentiert hatte. Auch Claus Tyler hat einen Showroom in Berlin. Am Mittwoch sorgte "Sportalm"-Chefin Ulli Ehrlich mit ihren coolen Ski-Outfits für viel Applaus, bevor alle Augen auf die Tiroler Designerin Rebekka Ruetz gerichtet waren: "Die Kollektion soll einfach witzig sein und Spaß machen, daher das Motto ,Whatever‘, so die 32-Jährige im KURIER-Talk. Mit Spannung wird die heutige Show von Marina Hoermanseder erwartet.