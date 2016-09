Nanu? Was ist mit Lena Gerckes Gesicht passiert? Fehlt da nicht was? Auf ihrem neuesten Instagrambild sieht die 26-Jährige ziemlich verändert aus. Der Grund: Gerckes Augenbrauen sind jetzt wasserstoffblond.

Lena Gercke: Brauenhaft oder cool?

"Sie haben mir die Augenbrauen für ein spezielles Shooting gebleicht", erklärt die ehemalige GNTM-Gewinnerin ihren Fans.

"They bleached my eyebrows for a special shooting."

Die sind im Zwiespalt darüber, was sie von Lenas Veränderung halten sollen. Die einen findens "nicht so toll", die anderen "geil, ganz anders". Ein User bringt's auf den Punkt: "Krass wie Augenbrauen jemanden verändern."

Zur Erinnerung: So sieht Lena Gercke mit Augenbrauen aus:

Foto: REUTERS/STEFANIE LOOS

