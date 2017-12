Sie heißt Cristina Saracino, ist 26 Jahre jung, arbeitet als Model und ist laut der italienischen Zeitschrift Oggi die neue Freundin von Italiens Ober-Playboy Lapo Elkan.

Lapo Elkan: Verliebt in junges Model

Hatte sich der 800 Millionen schwere Fiat-Erbe im Sommer 2016 noch mit dem deutschen Model Shermine Shahrivar vergnügt, zeigt sich der Unternehmer nun verliebt in Saracino. Laut Oggi wurden die beiden vergangene Woche beim Shoppen in Mailand gesehen. Nun zeigte sich Elkan ganz offiziell – und sichtlich verliebt – bei einer Auto-Präsentation mit seiner neuen Flamme – und bestätigte damit die Beziehung zu Saracino.

Foto: pps.at

Sie selbst postete vor wenigen Tagen ein gemeinsame Fotos auf Instagram, auf denen die beiden unter anderem zusammen mit dem italienischen Rapper Fedez und dessen Lebensgefährtin Chiara Ferrangni beim Feiern zu sehen sind.

Italienischen Medien zufolge stammt Elkans neue Liebe aus Bari und begann schon früh ihre Karriere als Model. 2008 nahm Saracino an der Miss Italien-Wahl teil, schied jedoch in der ersten Runde aus. 2010 heuerte das Label Moschino sie für eine Parfümwerbung an– was auch ihren Durchbruch in der Modebranche bedeutete.

Nach seiner Trennung von Shermine Shahrivar hatte Elkan erklärt, dass er auf "die richtige Frau" warte, um eine Familie zu gründen.

Seine Beziehung mit Shahrivar hatte der 40-Jährige noch auf Instagram mit einer Vielzahl verliebter Fotos öffentlich zur Schau gestellt. Inzwischen hat sich Elkan jedoch von seinem Instagram-Account verabschiedet. "Es war keine reale Welt. Ich lebte für die anderen. Mein Leben war eine Selfie-Show", hatte er vor kurzem in einem Interview erklärt (dazu mehr).

