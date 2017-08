Kylie Jenner ist normales Leben komplett fremd

Kylie Jenner kennt das "normale Leben" nicht, wie sie selbst offen gesteht. Dass jeder weiß, wer sie ist, ihre Skandale und jedes Detail von ihr kennt, damit ist der Reality-Star groß geworden.

Die 19-jährige erklärte jetzt, dass ihr die Art, wie sie aufwuchs, die Chance für ein normales Leben und auf einen privaten Alltag nahm. Als sie in einer Folge in ihrer neuen Serie 'Life of Kylie' mit ihrem Therapeuten sprach, schildert das Model:

"Ich weiß nicht, wie es ist, ein normales Leben zu leben, bei dem Menschen einfach nicht wissen, wer du bist [und bei dem du] aus dem Auto steigen kannst, ohne dass dich jeder anstarrt. Wenn du mit der Kamera aufwächst, ist es so, als würden Menschen fühlen, dass sie dich kennen. Ich fing an 'Keeping Up With the Kardashians' zu filmen, als ich neun Jahre alt war. Ich weiß wirklich nicht, wie es ist, nicht zu wissen, was ich bin."

Kylie verriet aber, dass sie sich nicht fühle, als sei sie für ein derart offenes Leben geboren worden - im Gegensatz zu ihrer Halbschwester Kim Kardashian West, die immer erklärte, dass sie für das Leben im Reality-TV wie geschaffen sei.

Kylie: "Kim sagte immer, dass das sei, wofür sie gemacht ist. Ich respektiere das, aber es ist hart, normale Dinge zu machen, wenn jede einzelne Person weiß, wer du bist. Ich habe dieses Leben ganz sicher nicht gewählt."

Fans kaufen ihre Aussage nicht ab

Jedoch wisse sie, dass sie selbst nun einen großen Teil dazu beitrage, "diesen Lebensstil weiterzuführen." Sie sei sich zudem bewusst, dass ihre Social Media-Kanäle sie im Mittelpunkt stehen lassen - auch wenn sie "das nicht mag."

Ganz abkaufen tun einige ihr diese Aussage aber nicht. Immerhin postet der Reality-Star so viele Selfies und Fotos von sich und ihrem Leben wie nur wenige andere Promis. Und Klyie wird auch nicht müde, auf den Bildern ihre Kosmetiklinie eifrig zu bewerben.

Ab 14. August ist die neue Show von Kylie auf E! Enteraintment zu sehen, in der sie einen ständigen Seelen- und Privatsphären-Striprease hinlegt ... und wofür das alles? "Diese ganze Sache mit der Berühmtheit wird schneller vorbei sein, als wir denken", gibt sich Jenner ganz weise. Also wohl lieber noch schnell einen Batzen Geld verdienen mit seinem eignen Privatleben ...

