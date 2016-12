Kritik: George Michael Song unerlaubt veröffentlicht

George Michaels langjährige Liebe Fadi Fawaz (43) hat wenige Tage nach dessen Tod einen alten Song auf Twitter veröffentlicht. Das Lied "This Kind of Love" wurde allerdings nie offizell veröffentlicht. Daher sorgt Fawaz' Aktion für heftige Diskussionen.

Viele Fans denken, dass Michael womöglich sein unauthorisiertes Material nicht in der Öffentlichkeit sehen wollte. Auch "Wham!"-Kollege Andrew Ridgeley findet es unerhört, das Lied ohne Erlaubnis publik zu machen. "George Michael kontrollierte seinen Output. Weder ich, noch irgendjemand anderes hat das Recht, dieses Prinzip zu übertreten."

Fawaz aber wehrt sich und erklärte, dass "This Kind of Love" schon lange im Netz herumgeistert.

The song I posted was found online they are many versions of it, please do your research if u think you r professional in what u do.