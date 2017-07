Kris Jenner: Mit 61 Jahren super-sexy im Bikini

Sie hat sechs Kinder geboren und gilt als knallharte Managerin ihrer weltberühmten Kardashian-Jenner-Familie. Kris Jenner ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und gilt für viele weiblichen Fans auch äußerlich als Vorbild.

Denn die 61-Jährige sieht - auch dank der Hilfe von Beauty Docs - top in Form aus, wie sie nun auch mit einem Bikini-Selfie beweist. Das Foto hat ihre Tocher Khole Kardashian gepostet, die zu dem Bild schreibt, Kris sehe zum Anbeißen aus. "Sechs Kinder und schwer in Form", so ihr Hashtag zum Foto.

Kris Jenner looking like a snack! ???? I see you mommy! #6KidsAndBad! Ein Beitrag geteilt von Khloé (@khloekardashian) am 29. Jul 2017 um 9:05 Uhr

Kris macht grade Urlaub in Südfrankreich und präsentiert sich dabei äußerst relaxt und extrem fit.

Living life on the edge #greece #peaceful #blessed #grateful #flag Ein Beitrag geteilt von Kris Jenner (@krisjenner) am 30. Jul 2017 um 12:47 Uhr