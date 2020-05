Krankenhaus: Osbourne von giftiger Spinne gebissen

Kelly Osbourne musste sich nach einem Spinnenbiss in ein Krankenhaus begeben. Die ehemalige 'Fashion Police'-Moderatorin wurde von dem Achtbeiner in den Nacken gebissen und ließ ihre Fans auf Instagram an der Untersuchung teilhaben, in deren Rahmen sie mehrere Blutproben abgeben musste.

Auf der Social Media-Plattform postete sie ein Bild mit sieben vollen Röhrchen, unter die sie schrieb: "Ich wurde schon wieder von einer giftigen Spinne in meinen Nacken gebissen!!!! Guckt her, wie viel Blut sie mir abnehmen mussten!!!" Die Tochter von Sänger Ozzy Osbourne stieß sich außerdem daran, im Untersuchungszimmer unter einem Poster sitzen zu müssen, das einen Penis zeigte: "So ist es, wenn du in einem Ärztezimmer unter einer Darstellung eines Penisses sitzen musst und es dir niemand sagt!!!!!!"