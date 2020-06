Kosmonautin Tereschkowa über ihre Pionierleistung

In den Kindertagen der Raumfahrt hatte die Sowjetunion eindeutig die Nase vorne: mit Sputnik, dem ersten Satelliten im All, mit Laika, dem ersten Hund (beides 1957), und mit Juri Gagarin, dem ersten Raumfahrer (1961). Kurz danach setzte das Regime zur ultimativen PR-Aktion an: Eine Frau sollte ins All. Gesucht wurde ein Gagarin im Rock, den man in Person der 1937 bei Jaroslawl an der Wolga geborenen Fabriksarbeiterin fand. Doch zuerst musste sie durch ein Auswahlverfahren: Die Anwärterinnen – Jagdfliegerinnen und Fallschirmspringerinnen – durften höchstens 30 Jahre alt sein, 170 cm groß und 70 kg schwer. Ab Frühjahr 1962 lebten fünf ausgesuchte Frauen im Sternenstädtchen bei Moskau. Im dortigen Trainingszentrum wurden sie mit der Raketen-Technik und den Instrumenten der Wostok vertraut gemacht, in Zentrifugen herumgewirbelt, in Isolationskammern gesperrt.

Aus den drei Besten wählte Staatschef Nikita Chruschtschow höchstpersönlich Walentina Tereschkowa: Linientreu, durch den Krieg an Entbehrungen gewöhnt, mutig, sternenverliebt und proletarisch, schien die ehemalige Zuschneiderin in einer Textilfabrik, die sich in der Abendschule zur Textiltechnologin ausbilden ließ und im örtlichen Fliegerklub das Fallschirmspringen erlernt hatte, die Idealbesetzung. Gagarin war ihr Idol. Seit dessen Weltraum-Premiere träumte sie davon, ihm zu folgen. Ein Traum, der sie fast das Leben gekostet hätte.