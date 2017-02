Sie hat sich nicht nur von ihrem typischen Look (platinblonde Haaren und dem knallroter Lippenstift) verabschiedet – generell scheint sich Rita Ora einer Komplettveränderung unterzogen zu haben.

Bist das wirlklich du, Rita?

Seit Kurzem setzt Ora auf ein neues Styling, das ein bisserl an das von Model Gigi Hadid oder Jennifer Lopez erinnert: Be einer Grammy-After-Party in Los Angeles zeigte sie sich mit dünkleren Haaren und pinkem Lipstick. Ihren sonst dunklen Augenbrauen hatte die Britin einen helleren Ton verliehen.

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Wenige Tage zuvor hatte sie bei einer Party in L.A. mit Smokey Eyes und hautfarbenem Lippenstift eher an Schauspielerin Leah Remini ("King of Queens") erinnert.

Foto: Rich Fury/Invision/AP

Doch nicht nur bei ihrem Make-up zeigt sich Rita Ora in letzter Zeit experimentierfreudig: Bei genauerer Betrachtung fragt man sich, ob nicht auch ein Beauty-Doc seine Hände im Spiel hatte.

Die Brauen des Popstars wirken nämlich seit Kurzem ziemlich unnatürlich hochgezogen. Und auch das Näschen der 26-Jährigen sieht auf einmal wesentlich schmaler als früher.

Das war bereits bei der "Fifty Shades Premiere" in London Anfang Februar aufgefallen: Schon da hatte sich Ora mit einem zierlicheren Stupsnäschen präsentiert.

Foto: APA/AFP/JUSTIN TALLIS

Zum Vergleich: So sah Rita Ora früher aus:

Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Foto: Richard Shotwell/Invision/AP