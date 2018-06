Königlich ungerecht: Herzogtum "Sussex" geht nur an Söhne

300 Jahre männlicher Vorzug

Es kam ja bereits zu einigen Änderungen, was die Kinder der Königsfamilie betrifft. Hieß es die letzten dreihundert Jahre noch, dass königliche Burschen gegenüber ihren Schwestern in der Thronfolge bevorzugt werden müssen, durfte Prinzessin Charlotte selbst nach der Geburt ihres Sohnes Louis ihren Rang in der königlichen Thronfolge behalten. Das Gesetz trat übrigens bereits vor der Geburt von William und Kates süßem Sohn George in Kraft.