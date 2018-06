Klare Ansage: "Boris Becker ist kein Diplomat"

Ein Diplomatenpass macht noch lange nicht immun

Nun meldete sich der zentralafrikanische Außenminister Charles-Armel Doubane in Brüssel zu Wort. Laut ihm könne sich der ehemalige Tennisprofi nicht auf diplomatische Immunität berufen. Mit dieser Aussage widerspricht er seinem eigenen Botschafter in Brüssel, der am Sonntag noch gegenüber der Deutschen Welle meinte, Becker besitze einen Diplomatenpass und könne sich daher in einem Insolvenzverfahren auf diplomatische Immunität berufen. Daniel Emery Dede, Botschafter der Republik Zentralafrika, hatte am Sonntag weiters erklärt, Becker sei "ein aufrichtiger Unterstützer unseres Landes und wurde vom Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik in den diplomatischen Dienst berufen."