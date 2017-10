Erst letztes Jahr eröffnete Jessica Biel ihr familienfreundliches Nobel-Restaurant "Au Fudge" in New York. Jetzt ist die Neo-Lokalbesitzerin jedoch mit ernsten Problemen konfrontiert.

Klage gegen Jessica Biel

Weil sie Trinkgelder in Höhe von rund 430.000 Dollar einbehalten haben soll, wird Biel von gleich neun Ex-Mitarbeitern verklagt, die der Schauspielerin außerdem vorwerfen, dass sie angeblich keine Pausen einlegen durften.

Nun fordern die ehemaligen Angestellten Schadenersatz in Millionenhöhe – die Klage soll Biel jedoch erheblich an die Substanz gehen und inzwischen sogar ihre Ehe mit Justin Timberlake zunehmend belasten.

Foto: APA/AFP/TIBRINA HOBSON

Wie Radar Online herausgefunden haben will, soll Jessica Biel "völlig ausflippen", weil sie fürchtet, die Vorwürfe könnten ihrem Sauberfrau-Image schaden. Ihren Frust soll die 35–Jährige mittlerweile auch an ihrem Mann auslassen.

"Justin versucht sie aufzuheitern, aber sie hat in letzter Zeit kaum geschlafen und ist ständig mit Arbeits-Mails und Telefonaten beschäftigt, während diese schmutzige Angelegenheit geklärt wird", erzählt ein Insider und verrät: "Für sie und Justin ist es eine schwierige Zeit."

Schlechter Zeitpunkt für Krise

Tatsächlich könnte der Zeitpunkt für eine Imagekrise nicht schlechter sein. Immerhin versucht Biel gerade nach jahrelanger Jobflaute mit einer neuen Serie ("The Sinner", dazu mehr) ihre Karriere zu retten.

Foto: APA/AFP/ANGELA WEISS

Biels Anwälte setzen nun alles daran, die Vorwürfe ihrer Ex-Angestellten abzuwehren. "Die Firma will die Behauptungen nicht kommentieren und wird sich vor Gericht verteidigen", heißt es seitens ihrer Vertreter.

