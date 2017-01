Sein Vorgänger Werner Faymann (SPÖ) war mit ihm auf Du und Du, am Samstag ist auch Christian Kern (SPÖ) erstmals auf den "Terminator" gestoßen. Die Ehrentribüne bei der Hahnenkammabfahrt wurde zum Gipfeltreffen zwischen dem Kanzler und Arnold Schwarzenegger. Danach kam es im VIP-Zelt Harti Weirathers zu einem weiteren Gespräch, wie Kerns Sprecherin Susannika Glötzl der APA erzählte.

Arnie trittft auf Christian Kern

Der Bundeskanzler und der ehemalige Gouverneur von Kalifornien hätten sich dabei über "Wirtschaft, Klimaschutz, Politik und Sport" unterhalten, hieß es. Bereits zuvor war es auf der Tribüne zu einem kurzen Austausch gekommen. Schwarzenegger, seine Freundin Heather Milligan und Neffe Patrick Knapp-Schwarzenegger saßen eine Reihe hinter Kern, dessen Ehefrau Eveline Steinberger-Kern und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Foto: REUTERS/LEONHARD FOEGER

Ein "Selfie" wurde gemacht und Schwarzenegger "drehte" - wie schon tags zuvor bei der "Weißwurstparty" - ein Handyvideo. Der Kanzler wurde dabei auch zu einer entsprechenden "Sprechprobe" ermuntert. Es dürfte nicht lange dauern, bis das Video auf einem von Schwarzeneggers Social-Media-Auftritten zu sehen ist.

In einem ORF-Interview kündigte die "Steirische Eiche" zudem an, Mitte März zu den Special Olympics nach Schladming zu kommen. Der 69-Jährige, seit Jahrzehnten mit Special Olympics verbunden, hatte die Patronanz über die Spiel der Behindertensportler übernommen.

Auf dem Weg zu und von der Ehrentribüne hatte der Hollywoodstar wieder einmal einen medialen Ausnahmezustand ausgelöst. Fotografen und Kamerateams balgten sich um den gebürtigen Steirer, zahlreiche Fans standen "Spalier".

Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL

Wie gewohnt fieberten zahlreiche Promis mit den weltbesten Skifahrern mit. Das Abschneiden der Österreicher sorgte zwar für etwas Ernüchterung, tat der guten Stimmung aber keinen Abdruck. Nicht entgehen ließ sich das Streif-Spektakel auch der in Kitzbühel omnipräsente Andreas Gabalier, der in der Fan-Gunst ebenfalls ganz oben stand. Auch die Kitz-Stammgäste Niki Lauda, Bernie Ecclestone und DJ Ötzi durften nicht fehlen. Letzterer stimmte mit den Massen seinen einstigen Hit "Hey Baby" an. Neben Skilegenden wie Hansi Hinterseer oder Karl Schranz ließ sich auch deutsche Prominenz blicken. So bevölkerten etwa TV-Moderator Johannes B. Kerner und Ex-Schwimmstar Franziska van Almsick die Ehrentribüne.

Kitzbühel: Promis im Rennfieber