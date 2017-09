Es geht rund im Hause Kardashian: Nicht nur Nesthäkchen Kylie Jenner soll ein Baby erwarten, auch Khloe Kardashian ist wieder schwanger. Nun bestätigte auch Kim, dass sie und Kanye West erneut Eltern werden.

Nachwuchs für Kim und Kanye

"Wir werden ein Baby bekommen", verrät die 36-Jährige ihren Schwestern im Trailer für ihre Realityshow "Keeping Up with the Kardashians".

US-Medien berichten schon seit Wochen, dass eine Leihmutter das Kind des Paares austrage. Die Geburt soll im Jänner stattfinden.

Bereits während Kardashians ersten beiden Schwangerschaften hatte es Komplikationen gegeben. Dennoch hatte sie nichts unversucht gelassen, um noch einmal schwanger zu werden. Doch selbst eine Operation am Uterus hatte keinen Erfolg gebracht, weswegen sich das Paar schließlich für eine Leihmutter entschieden habe.

Mit ihrem Mann, Rapper Kanye West, hat Kardashian bereits die Kinder Tochter North (4) und Sohn Saint (1).