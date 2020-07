Kardashian äußert sich erstmals zu den mentalen Problemen von Kanye West

Nach seinem konfusen Wahlkampfauftakt und einer Reihe an besorgniserregender Tweets, in denen Kanye West unter anderem behauptete, dass seine Ehefrau Kim Kardahian in zwangspsychiatrisieren will und dass er sich von ihr scheiden lassen wollte, hat sich diese nun erstmals zur mentalen Verfassung ihres Ehemannes geäußert.

Kim Kardashian bricht ihr Schweigen

Kanye West leidet nach eigenen Angaben an einer biopolaren Störung. Die psychische Erkrankung ihres Mannes hat Kardashian jetzt in einem emotionalen Statement thematisiert.

"Wie viele von euch wissen, leidet mein Mann an einer bipolaren Störung", eröffnete Kardashian ihr Statement in einer Instagram-Story. "Jeder, der daran leidet oder einen geliebten Menschen in seinem Leben hat, der darunter leidet, weiß, dass es unglaublich kompliziert und schmerzvoll zu verstehen ist."