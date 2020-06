Kiesbauer & Mann als Ball-Mütter

Die eine kennt man seit Jahrzehnten als Talk-Queen (1994 bis 2004 " Arabella" auf Pro7), die andere als " Bäckersgattin", die Kurt Mann (63) verwöhnt.

Warum Arabella Kiesbauer (45), inzwischen sympathisch unaufgeregte Moderatorin des ATV-Quotenhits " Bauer sucht Frau", und die studierte Kunsthistorikerin Joanna Mann (41) jetzt gemeinsame Sache machen? Aus Liebe zu Kindern.

Am kommenden Dienstagnachmittag führt Kiesbauer in der Wiener Hofburg durch den "Energy for Life"-Weihnachtsball für sozial benachteiligte junge Menschen. Die Geschenke für die exakt 1000 Kids, zum Teil mit besonderen Bedürfnissen, organisierte in diesem Jahr Joanna Mann, die deshalb aber keinesfalls "Charity Lady" genannt werden will.