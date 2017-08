Katze zeigt neue Frisur, Wollersheim operierte Taille

Nanu, was ist denn da passiert? So natürlich kennen wir Trash-Star Daniela Katzenberger (30) gar nicht. Statt wasserstoffblonder Mähne trägt die Katze jetzt nämlich brünett – braver Pony inklusive. Den Fans auf Instagram gefällt’s. Sie hoffen auf einen bleibenden Look.

Und was denkt ihr ? ???? Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 17. Aug 2017 um 1:05 Uhr

Ihr Lieben ❤️ Keine Ahnung wie ich das finden soll ???? Ungewohnt brav ? Ungewohnt natürlich ? Ungewohnt spießig ? Ungewohnt, weil einfach nur ungewohnt ? ???????? Was sagt ihr ? Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 17. Aug 2017 um 1:03 Uhr

Bei Sophia Vegas, ehemals bekannt als Wollersheim, wird es im Gegenzug mit der Natürlichkeit wohl nichts mehr. Nach der Entfernung mehrerer Rippen für die extraschlanke Taille, postet sie stolz und regelmäßig ihre Wandlung zur menschlichen Barbiepuppe. Nun präsentierte sie sich erstmals nach ihrer Rippenentfernung ohne Korsett.

Dass Fans auf den OP-Wahn der 29-Jährigen besorgt reagieren, lässt sie nicht an sich heran. "Ich werde mein ganzes Leben lang sagen was ich denke, tun was ich will, ob das gefällt oder nicht!", erklärt sie. "Ich amüsiere mich mittlerweile nur noch köstlich über oberflächliche Menschen, aus denen der pure Hass spricht. Ich liebe meinen neuen Body und habe so viele schöne Dinge vor, dass mir die Sonne regelrecht aus dem Hintern scheint."