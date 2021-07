Katy Perry: Streit um Klosterkauf

Katy Perry attends the 2013 Delete Blood Cancer Gala on Wednesday, May 1, 2013 in New York . (Photo by Charles Sykes /Invision/AP)

Ende Juli und im Oktober müssen die zerstrittenen Parteien erneut vor den Richter treten. Der schlagzeilenträchtigedreht sich um einen ehemaligen, inzwischen leer stehenden Konvent am hügeligen Stadtrand von

Eine kleine Gruppe betagter Nonnen des Ordens "Immaculate Heart of Mary" hat das Anwesen im mediterranen Stil für 15,5 Millionen Dollar (14,28 Mio. Euro) der Restaurateurin Dana Hollister versprochen. Sie liegt mit der Erzdiözese von Los Angeles im Clinch, die sich nach Medienberichten mit Popstar Perry auf einen Kaufpreis von 14,5 Millionen Dollar geeinigt haben soll. Beide Parteien pochen auf das Verkaufsrecht für die Immobilie.

Swift gegen Perry: Wer im Showbiz nicht miteinander kann

Das musste wohl mal raus: Taylor Swift hat detailliert über die Feindschaft mit einem Star erzählt, dessen Namen sie nicht nennen wollte. Ein offenes Geheimnis ist allerdings, dass es sich dabei um Sängerin Katy Perry handelt.

Dem Rollings Stone erklärte sie den Grund ihres neuen Songs mit dem Titel "Bad Blood" ("Böses Blut"). Sie habe eine "richtige Feindin", so Swift . ,,Jahrelang war ich nie sicher, ob wir nun Freunde waren oder nicht. Sie ist immer nach einer Show aufgetau

Die besagte Person habe etwas so Fürchterliches gemacht, dass es keine Freundschaft geben könne. "Sie versuchte meine Tour zu ruinieren" und habe ihre Crew abwerben wollen. Tatsächlich haben drei Tänzer von Swift zu Katy Perry gewechselt.

Die reagierte mit einem Posting: "Nehmt euch vor Regina George im Schafspelz in acht." Zur Info: Regina George ist die intrigante Zicke aus dem Teenie-Film "Girls Club".

Brad Pitt vs. Tom Cruise Sie waren schon immer Konkurrenten und dann kam auch noch Angie ins Spiel. Als Tom Cruise etwas säuerlich reagierte, weil Angelina Jolie und nicht er die Rolle im Action-Streifen " Salt " bekam - für den Film war ursprünglich ein

Die beiden Hollywoodstars können schon seit ihrem Film "Interview mit einem Vampir" nicht wirklich miteinander, wie nun bekannt wurde. Brad Pitt erklärte angeblich im Bezug auf Tom : "Er hat mich genervt. Irgendwann während der Dreharbeiten kam ich an e

Shia LaBeouf vs. Alec Baldwin Auch diese beiden Männer kamen auf der Bühne des Broadway-Stücks "Orphans" nicht miteinander klar. Ihre Streitereien bezeichneten Shia LaBeouf und Alec Baldwin offen als "kreative Differenzen", LaBeouf sagte seine Rolle ab

Der temperamentvolle Jungspund Shia soll danach so gemein gewesen sein, und private E-Mails von Baldwin veröffentlicht haben.

Wyclef Jean & Sean Penn Sean Penn und Sänger Wyclef Jean begannen sich zu dissen, als es um die Zukunft von Haiti nach dem Erdbeben ging. Jean wollte als Präsident auf der Insel kandidieren.

Katastrophenhelfer Sean meinte, er habe Wyclef selten auf Haiti gesehen, um zu helfen. Daraufhin begab sich der Sänger unter die Gürtellinie und konterte: "Vielleicht hat mich Penn hier nicht gesehen, weil er zu beschäftigt damit war, Kokain zu sniefen

Lily Allen vs. Courtney Love Sängerin Lily Allen flucht schon mal gerne auf der Bühne. Die Dame ist weder prüde, noch auf den Mund gefallen. Das gleiche gilt auch für ...

... Courtney Love . Die beiden Sängerinnen stritten schon 2010 via Twitter . Bei den Brit Awards gab's dann ein Treffen. Die "Hole"-Sängerin behauptete zuvor, dass Allen schon einmal allen Gästen einer Award-Party verboten habe, Chanel u tragen.

Allen darauf: "Sie ist gekränkt. Ich habe ihr nur gesagt: `Sei still und hör auf blöde Gerüchte über mich zu verbreiten`."

Elton John vs. Madonna Auch in der Oberliga der Altstars wird gezickt: Seit Jahren pflegen Elton John und Madonna ihre Feindschaft. Im Vorjahr hat der englische Sänger wieder gegen die Pop-Queen gegiftet.

In einem Fernsehinterview zog Elton John über seine Kollegin Madonna her: "Sie ist so ein Albtraum, ihre Karriere ist vorbei." Sie sei eine "Jahrmarkt-Stripperin", ihre Tour eine Katastrophe, so Elton .

Grund für die verbalen Entgleisungen von Elton John waren wohl die abfälligen Kommentare von Madonna über Lady Gaga . Die ist nämlich die Patentante von Johns Sohn Zachary - und über die lässt Sir John offenbar nix kommen. Bild: Elton John und Madonn

Irina Shayk vs. Bar Refaeli Und das alles wegen etwas Haargel. Zwischen den Model-Freundinnen Bar Refaeli und Irina Shayk gibt es Unstimmigkeiten, was die Frisur von Fußballstar Cristiano Ronaldo angeht. Auf Twitter war der Hickhack zwischen den schönen

Bar hat während der EM süffisant getwittert: "Das Einzige, woran ich denken kann, wenn ich Ronaldo zusehe, ist, dass Haargel wirklich verboten werden sollte".

Die Freundin des Stürmers, Irina Shayk , denkt offenbar anderes über Ronaldos Frise und twitterte Bar eins. "@ Bar Refaeli : Hassen ist kein guter Look. Lerne zu lieben", schrieb das 26-Jährige Unterwäsche-Model. Von Bar gab es daraufhin die Anwort: "Ich

Jennie Garth vs. Tiffani Amber Thiessen Einst waren Jennie Garth und Tiffani Amber Thiessen (Mitte mit David Boreanaz ) Busenfreundinnen.

Thiessen durfte sogar bei Garths Hochzeit Brautjungfer spielen. Doch seit einiger Zeit herrscht Funkstille zwischen den ehemaligen " Beverly Hills 90210 "-Kolleginnen.

Genaues weiß niemand. Anscheinend hatten die beiden vor einigen Jahren einen riesigen Streit und reden seither nicht mehr miteinander.

Übrigens war Garth auch lange Zeit mit Shannen Doherty verfeindet. In ihren jungen Jahren kamen die beiden gar nicht miteinander zurecht.

Doch das Alter stimmt milde: 20 Jahre später verstehen sich die beiden blendend.

Die Kardashian vs. den Rest von Hollywood Die Kardashians dürften nicht allzu viele Freunde in Hollywood haben. Kim, derzeit mit Sänger Kanye West liiert, ist ein großer Fan von ...

... Beyoncé. Doch das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Als Kim und Kanye bei einem Dinner waren, auf dem auch die Souldiva und ihr Mann erwartet wurden, wollte Beyoncé den Raum nicht betreten, solange Kim sich darin befand. Autsch.

Und Beyoncé ist nicht die einzige: Auch " Mad Men "-Star Jon Hamm ist nicht gut auf das Starlet zu sprechen. Er nannte den Reality-TV-Star "f**ing Idiot".

Doch damit nicht genug. Es schien fast so, als könne Hamm gar nicht damit aufhören über die Brünette zu lästern. Hamm : "Dieses sexy Ding ist so kurzlebig und bedeutungslos in einer anderen Welt als der der Magazine."

Hamm bekam Unterstützung von Mr. James Bond höchstpersönlich: Daniel Craig . Der mag gleich den ganzen Clan nicht. So findet er es besonders verwerflich, dass sie ihr Privatleben derartig öffentlich machen.

Zur GQ meinte Craig : "Schau dir die Kardashians an, sie verdienen Millionen. Ich glaube nicht, dass sie schon am Anfang so fürchterlich waren. Aber jetzt denkst du dir: `Was, ich muss mich im Fernsehen nur wie ein verdammter Idiot benehmen und die zahlen