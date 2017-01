Die Überraschung war groß, als Schauspielerin Katherine Heigl im vergangenen Jahr verkündete, dass sie und ihr Mann Josh Kelly nach zwei Adoptionen zum ersten Mal Eltern werden. Jetzt ist das Baby endlich da.

Nachwuchs für Katherine Heigl

Wie das People-Magazin berichtet, ist Heigl bereits am 20. Dezember Mama eines gesunden Buben geworden. Der Sohn des ehemaligen Grey's Anatomy-Stars hört auf den Namen Joshua Bishop Kelly Jr. und kam genau drei Tage vor Heigls neuntem Hochzeitstag zur Welt.

Happy New Years Eve from the Kelley girls! Here's to a spectacular, joyful abundant 2017 for all! ???????????? Ein von Katherine Heigl (@katherineheigl) gepostetes Foto am 31. Dez 2016 um 18:33 Uhr

Heigl und Kelly haben bereits zwei adoptierte Töchter: Die 8-jährige Naleigh aus Süd-Korea und die 4-jährige Adelaide aus dem US-Bundesstaat Louisiana.

Baby-Überraschung

Katherine Heigl hatte 2016 auf ihrem Blog Those Heavenly Days erzählt, dass die Schwangerschaft für sie ziemlich unerwartet kam: "Mein Gynäkologe hat mich daran erinnert, dass ich nicht mehr die Jüngste sei, deshalb war ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt noch schwanger werden würde. Doch dann hat es wider Erwarten trotzdem geklappt."

