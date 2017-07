Wer immer schon mal für Kate, William und Harry arbeiten wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Die jungen britischen Royals suchen nämlich auf LinkedIn ganz offiziell nach einem Mitarbeiter für ihre Charity-Organisation.

William, Kate und Harry suchen Mitarbeiter

Kate, William und sein Bruder suchen für ihre "Royal Foundation" nach Verstärkung im Kommunikationsbereich und veröffentlichten auf der Job- und Networking-Seite eine Stellenausschreibung zum "Senior Communications Officer".

The Duke and Duchess toast Her Majesty The Queen at the garden party in her honour at the Ambassador's Residence in Berlin. ???? Ein Beitrag geteilt von Kensington Palace (@kensingtonroyal) am 19. Jul 2017 um 12:42 Uhr

Wer William, Kate und Harry bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen will, sollte neben exzellenten Englischkentnissen eine vorzeigbare Ausbildung vorweisen können sowie Expertise in Social Media, PR und Marketing mitbringen und idealerweise schon einmal im Charity-Sektor gearbeitet haben. Außerdem sollte der oder die Kandidatin ein hohes Maß an Diskretion besitzen, heißt es in der Anzeige. Bei dem Job mit Sitz in London handelt es sich um eine Vollzeitanstellung.

Wer Interesse an der Anstellung hat, sollte sich allerdings schnell bewerben: Laut Fortune haben sich binnen 15 Tagen bereist 1.000 Personen für den Posten beworben. Hier geht’s zum Job bei den Royals.

William hängt Piloten-Job an den Nagel

Während die Royals nach einem Mitarbeiter suchen, kündigt Prinz William nun seinen Job als Hubschrauber-Pilot. Nach zwei Jahren als Rettungspilot wendet sich William wieder voll und ganz seinen royalen Pflichten zu. Der 35-Jährige wollte am Donnerstag eine letzte Nachtschicht fliegen.

In seiner Zeit mit den Rettungskräften sei er von Menschen nach Hause eingeladen worden, um "Augenblicke extremer Gefühle zu teilen, von Erleichterung, dass wir jemandem eine Chance zu kämpfen gegeben haben, bis zu tiefer Trauer", schrieb William in einem Gastbeitrag für die Zeitung The Eastern Daily Press.

Foto: APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU

Bereits im Jänner hatte der britische Königspalast bekannt gegeben, dass William und seine Frau Kate sich stärker ihrer offiziellen Rollen als Vertreter von Königin Elizabeth II. widmen wollten.

Die Queen hatte in den vergangenen Monaten zunehmend Termine an Mitglieder der Königsfamilie abgegeben. Ihr gesundheitlich angeschlagener Mann Prinz Philip geht ab Herbst in Pension und wird auf eigenen Wunsch keine Repräsentationspflichten mehr wahrnehmen. Kate und William werden nun mit ihren Kindern George und Charlotte ihr derzeitiges Domizil Anmer Hall im ostenglischen Norfolk verlassen und in ihre Londoner Residenz ziehen, den Kensington-Palast.