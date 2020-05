Die Buchstabenmalerin

Österreich

Rücker

Die Preisträger für Medizin und Frieden interessieren sie nicht, die anderen umso mehr. Ihre Aufgabe ist es, seit gut einem Vierteljahrhundert binnen sechs Wochen für jede ausgezeichnete Geistesgröße eine entsprechendeUrkunde zu gestalten. Gut, dass wir sie vorher treffen konnten. Sie in diesen Tagen anzurufen, wäre zwecklos – sie hebt ab heute Mittag nicht mehr ab. Und an ihre Tür zu klopfen, wäre unhöflich – das wagen nicht einmal ihre besten Freunde und Bekannten.Hochspannung, StilleDie in Schweden verehrte und inkaum bekannte Künstlerin hat sich in ihre eigene Welt zurückgezogen. Es ist eine ambivalente Welt:versucht, die Buchstaben auf dem Papier zum Tanzen zu bringen, gleichzeitig gestattet sie sich nicht den geringsten Ausrutscher mit ihrer Feder.

Langes Leiden! Die Nazis haben ihrem Vater die Heimat gestohlen. Im Frühjahr 1938 floh Fritz Rücker von Wien nach Stockholm. Ihm verdankt sie ihre Leidenschaft. Als kleines Mädchen durfte sie abends im Nachthemd an seinen Arbeitstisch treten, kein Wort sprechen, aber stundenlang zusehen, wie der Vater seine Werbesujets entwarf.

Sie selbst hat in den 1960er-Jahren an der Angewandten in Wien studiert. Die drei Jahre in der Meisterklasse für Schrift- und Buchgestaltung waren hart und lehrreich. Sagt sie. Die Mitarbeit im Ateljé ihres Vaters und beim schwedischen Hofgrafiker ebenso wichtig.