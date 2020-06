Gerold Rudle: "Ich bin der Hilfsarbeiter"

Monica Weinzettl

"Ich mag ihn von Kopf bis Fuß", sagt seine 46-jährige Frau. Nichts nerve sie an ihm. Wenn er nicht da ist, fehle er ihr. "Manchmal wünsche ich mir, dass er nicht alles mit sich selbst ausmacht, wenn er einen grantigen Tag hat. Ich weiß dann nicht, was in ihm vorgeht", sagt, während sie die Kisten mit dem Weihnachtsschmuck auspackt.

Eigentlich plante Gerold Rudle ja seinen Ausstieg. Ein Häuschen am Meer, abschalten. "Das gehört immer noch zu unserem Plan", sagt der Schauspieler im Innenhof des ehemaligen China-Restaurants, das liebevoll zur "Kastlwerkstatt" umgebaut wurde. "Nach 25 Jahren in einem Job denkt man daran, etwas anderes zu machen. Obwohl, auf die Bühne zu gehen und Leute zum Lachen zu bringen ist einer der schönsten Jobs der Welt. Und dann bekommen wir auch noch Applaus für unsere Arbeit."