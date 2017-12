Für einen Kommentar bezüglich Jungs in Mädchenkleidern hatte sich Lewis Hamilton einen Shitstorm eingehandelt. Nun hat sich der Rennfahrer für seine "unangemessenen" Worte entschuldigt.

Entschuldigung für "unangebrachten" Kommentar

Auf Instagram hatte Hamilton ein Video von seinem Neffen gepostet, in dem dieser ein Prinzessinnenkleidchen trägt und dazu einen rosafarbenen Zauberstab schwingt. Das Outfit des Buben - offenbar ein Weihnachstgeschenk - verurteilte der 32-Jährige mit den Worten: "Jungs tragen keine Prinzessinnenkleider".

The Guardian berichtete über das Posting. Nachdem ihm der Kommentar heftige Kritik eingebracht hatte, löschte der Formel 1-Star das Video. Auf Twitter folgte nun eine Entschuldigung: Hamilton erklärte, den "inakzeptablen" Post zu bedauern. Er habe realisiert, dass seine Worte "unangebracht" waren.

Yesterday I was playing around with my nephew and realised that my words were inappropriate so I removed the post. I meant no harm and did not mean to offend anyone at all. I love that my nephew feels free to express himself as we all should. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26. Dezember 2017

In einer Reihe von Tweets entschuldigt sich Hamilton für sein Verhalten und prädigt Toleranz: Er versichert, alle zu unterstützen, damit sie ihr Leben führen können, wie sie wollen. "Ich wollte nichts Böses und niemanden beleidigen", versichert Hamilton.

My deepest apologies for my behaviour as I realise it is really not acceptable for anyone, no matter where you are from, to marginalise or stereotype anyone. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26. Dezember 2017