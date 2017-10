"24 Stunden Backstage" lautet das Motto des Jungbauernkalenders für das Jahr 2018. Der Blick in das Alltagsleben der Bauernschaft wurde von der Wiener Fotografin Julia Stix in Szene gesetzt und gestern, Donnerstag, in Wien präsentiert. Die Editionen in den Varianten Girls und Men zeigen wie immer sinnliche Eindrücke aus dem ruralen Lebensumfeld.

Der neue Jungbauernkalender

"Beide Versionen zeigen, wie bunt und vielfältig die oftmals langen Arbeitstage der Bäuerinnen und Bauern sind", sagte Jungbauern-Bundesobmann Stefan Kast über das Kalendermotto.

Die Bilder der neuen Auflage entstanden in Salzburg, Niederösterreich und Kärnten und "nehmen mit verführerischen Momentaufnahmen den Betrachter an der Hand und zeigen Einblicke in heimische Höfe", wie es in einer Aussendung am Freitag hieß.

Foto: Jungbauernkalender 2018

1.703 junge Frauen und Männer aus ganz Österreich wollten sich diesmal ablichten lassen, was einen neuen Rekord bedeutet. "Ein Hauptkriterium bei der Auswahl der Bewerber ist der persönliche Bezug zur Landwirtschaft.

Foto: Jungbauernkalender 2018

Die neuen Kalendermodels stammen von einem Betrieb, weisen eine landwirtschaftliche Ausbildung auf oder sind selbst Landwirt", erläuterte Jungbauern-Generalsekretär David Süß die Voraussetzungen dafür, um auch tatsächlich ein Jungbauernkalender-Girl bzw. -Boy zu werden.

Die Motive des Jungbauernkalenders 2018

Sophia

Monat: Mai

Bezirk: Vorarlberg Josef

Monat: Juli

Bezirk: Kärnten Christina

Monat: Dezember

Bezirk: Niederösterreich Philip

Monat: März

Bezirk: Salzburg Jacqueline

Monat: November

Bezirk: Niederösterreich Enocah

Monat: März

Bezirk: Salzburg Tatjana

Monat: Juli

Bezirk: Steiermark Gerald & Hannes

Monat: Dezember

Bezirk: Niederösterreich Jessica

Monat: Oktober

Bezirk: Wien Bernhard

Monat: Juni

Bezirk: Tirol Cornelia

Monat: August

Bezirk: Oberösterreich Bernhard

Monat: Februar

Bezirk: Salzburg Sonja

Monat: September

Bezirk: Steiermark Alexander

Monat: April

Bezirk: Steiermark Christina

Monat: Juni

Bezirk: Kärnten Bernhard

Monat: Jänner

Bezirk: Niederösterreich Julia

Monat: März

Bezirk: Steiermark Robert

Monat: November

Bezirk: Niederösterreich Jana

Monat: Februar

Bezirk: Tirol David

Monat: Mai

Bezirk: Niederösterreich Helena

Monat: Jänner

Bezirk: Oberösterreich Markus

Monat: Oktober

Bezirk: Oberösterreich Claudia

Monat: April

Bezirk: Steiermark

Monat: September

Bezirk: Burgenland

Info: Der Jungbauernkalender kostet 28 Euro (für Bauernbundmitglieder 26 Euro), die Auslieferung erfolgt Mitte Oktober. Bestellungen unter JohannesMonat: SeptemberBezirk: BurgenlandInfo: Der Jungbauernkalender kostet 28 Euro (für Bauernbundmitglieder 26 Euro), die Auslieferung erfolgt Mitte Oktober. Bestellungen unter www.jungbauernkalender.at

Info: Der Jungbauernkalender kostet 28 Euro (für Bauernbundmitglieder 26 Euro), die Auslieferung erfolgt Mitte Oktober. Bestellungen unter www.jungbauernkalender.at