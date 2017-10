Julia Roberts: "Ich war eine egoistische Göre"

In drei Wochen wird Julia Roberts 50. Nun zog der "Pretty Woman"-Star ein Resümee über sein jüngeres Ich – und das fiel ziemlich kritisch aus.

"Ich selbst war meine höchste Priorität, eine egoistische kleine Göre, die herumlief und versuchte, Filme zu machen", erzählte Roberts dem Harper's Bazaar über ihr Leben als aufsteigende Hollywood-Schauspielerin.

"Durch Danny fand ich meine eigene Person"

Erst durch ihren Ehemann Danny Moder sei sie bodenständiger geworden.

"Durch Danny fand ich meine eigene Person. Wenn ich darüber nachdenke, was mein Leben zu meinem Leben macht, was mir Sinn gibt und in mir strahlt, dann ist er es", so die Schauspielerin über den Kameramann, mit dem sie seit fast 15 Jahren verheiratet ist.

Foto: Invision for the Television Academy/John Shearer

Mit Moder hat die 49-Jährige drei Kinder. Auch beruflich haben die beiden gemeinsame Erfolge gefeiert: In den vergangenen Jahren haben sie in Filmen wie "The Mexican" oder "The Normal Heart" zusammengearbeitet.

Das sei zwar angenehm gewesen, aber auch "Terror, weil die Person, die ich am meisten beeindrucken will, mir ganz genau zuschaut", so Julia Roberts.

Roberts über "Pretty Woman"

Erst kürzlich hatte die Oscar-Preisträgerin gegenüber dem Evening Standard erzählt, dass sie den fulminanten Erfolg von "Pretty Woman" erst spät realisiert habe: "Es ist nicht der schlechteste Film, der mich 25 sonderbare Jahre verfolgt hat. Ich glaube, es dauert Jahre, um zu realisieren, wie weit der Film sich in die beliebte Popkultur eingeschlichen hat. Es dauerte so lange, weil es die häufigsten Wörter sind, die ich von den meisten Leuten zu hören bekomme. Es ist nett, es ist zumindest ein netter Titel, ihr wisst, es könnte schlimmer sein."

